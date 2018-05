"Un potentiel de hausse de 52% pour Celyad"

La livre turque chutait encore sur le marché des changes, toujours pénalisée par les craintes des investisseurs sur la capacité de la banque centrale à maîtriser une inflation à deux chiffres. Et plus particulièrement après les déclarations du président Tayyip Erdogan indiquant qu'il exercerait un contrôle monétaire plus marqué après les éléctions du 24 juin.