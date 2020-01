Un rally de courte durée sur le pétrole?

La Bourse de Tokyo a fini en nette baisse sa première séance de l'année 2020, les marchés financiers japonais étant restés fermés depuis le 30 décembre. L'indice Nikkei a perdu 1,91% à 23.204,86 points et le Topix, plus large, a cédé 1,39% à 1.697,49 points. Le Nikkei a enfoncé deux résistances techniques, ses moyennes mobiles à 25 et 50 jours, pour tomber à son plus bas niveau depuis le 4 décembre. Le Topix, lui, est revenu à son niveau de fin novembre.