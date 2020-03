Un rebond des marchés pour mieux repartir à la baisse?

"Pas étonnant dès lors que les investisseurs aient déjà revu leurs prévisions pour cette année. À la question de savoir quel investissement rapportera le plus en 2020, 18% ont répondu les actions et 21% l'or. 26% estiment que le placement le plus rentable sera l'immobilier", constate la banque. À noter que l'immobilier est classé en tête des placements les plus rentables de l'année par 20 % des sondés du côté néerlandophone et par pas moins de 39 % des investisseurs du côté francophone.