Une OPA à la Bourse de Bruxelles | Du mouvement dans les télécoms

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse à l'ouverture, les investisseurs mettant de côté leurs craintes concernant la pandémie de coronavirus, encouragés par la publication d' indicateurs économiques positifs au Japon et surtout en Chine . Les contrats à terme signalent une progression de 0,99% pour l'EuroStoxx 50 , de 0,93% pour le Dax à Francfort et de 0,74% pour le FTSE à Londres.

La production industrielle chinoise a progressé le mois dernier à un rythme plus important qu'attendu, à 6,9% sur un an, alors qu'elle était attendue à 6,5%, et les ventes au détail ont poursuivi leur rétablissement, signes que la reprise de la deuxième économie mondiale s'accélère.