Une demi-séance de Bourse avant Noël

La société Cofinimmo a bouclé l’opération lui permettant de constituer - au profit de BPI et au plus tard à l’été 2020 - une emphytéose de 99 ans sur le complexe de bureaux englobant les immeubles Serenitas et Moulin à Papier (23.000 m²), situés entre les stations de Metro Demey et Beaulieu à Auderghem. Le montant de la transaction avoisine 27 millions d’euros.