Une nouvelle CEO pour Solvay, l'Europe devrait tenter le rebond

L'Europe devrait rebondir, Treasuries, commerce et Italie incitent à la prudence

1. Les principales Bourses européennes devraient tenter un rebond à l'ouverture après avoir souffert du climat d'aversion au risque nourri par la récente hausse des rendements des Treasuries, les craintes sur le commerce et la croissance et les tensions entourant la politique budgétaire italienne.

2. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,28% à l'ouverture, le Dax à Francfort progresserait de 0,19% et le FTSE à Londres avancerait de 0,16%.

3. Après l'OCDE, le Fonds monétaire international (FMI) a revu en baisse ses prévisions de croissance pour l'économie mondiale sur fond de montée des incertitudes liées aux tensions commerciales et à la situation de certains pays émergents. Le FMI table sur une croissance globale stabilisée à 3,7% en 2018 comme en 2019, soit le même rythme qu'en 2017 et 0,2 point de moins qu'il ne l'escomptait encore mi-juillet.

4. Le géant du luxe LVMH publiera son chiffre d'affaires trimestriel après la clôture des marchés européens, une publication très attendue par l'ensemble du secteur qui a souffert récemment en Bourse des craintes d'un ralentissement de la demanche chinoise.

5. La Bourse de New York a fini en ordre dispersé lundi, les valeurs défensives ayant assuré un soutien au marché. L'indice Dow Jones a gagné 0,15%, mais le S&P-500 a cédé 0,04% et le Nasdaq Composite a reculé de 0,67%. Le Nasdaq accuse trois séances consécutives de repli.



6. En Asie, fermée la veille, la Bourse de Tokyo avait pu rester à l'écart de la chute des places boursières en Chine. L'indice Nikkei (-1,23%) est de fait rattrapé mardi par les craintes sur l'économie chinoise et est pénalisé par le repli des valeurs technologiques.

7. De leur côté, les indices chinois se reprennent: le composite de la Bourse de Shanghai avance de 0,42% et le CSI 300 gagne 0,24% après avoir décroché de plus de 4% lundi.

8. Le marché obligataire américain reste orienté à la hausse après avoir été fermé la veille pour le "Columbus Day". Le rendement des Treasuries à dix ans a ainsi atteint un pic à 3,252% mardi, au plus haut depuis mai 2011. En Europe, l'écart de rendement ("spread") entre les titres à dix ans italiens et allemands a dépassé lundi 300 points de base.

9. Les marchés latino-américains ont salué les résultats du premier tour de l'élection présidentielle brésilienne, qui placent le candidat d'extrême Jair Bolsonaro largement en tête avec plus de 46% des voix. La Bourse de Sao Paulo a gagné 4,57%. Le real s'est parallèlement apprécié de près de 2%

face au dollar américain.