Une ouverture timide se profile en Europe

La Bourse de New York a terminé dans le désordre mercredi, le Dow Jones ayant clôturé à son plus haut niveau depuis janvier, soutenu par un bon indicateur immobilier et la bonne tenue des bancaires, alors que le Nasdaq a été affaibli par Microsoft. L'indice Dow Jones a gagné 158,8 points, soit 0,61%, à 26.405,76. Le S&P-500, plus large, a pris 3,64 points, soit 0,13%, à 2.907,95. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 6,07 points (-0,08%) à 7.950,04 points.