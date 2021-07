Une petite hausse se profile en Europe | AB InBev et WDP à suivre | La Fed au programme

Bonjour! C'est ici que démarre notre "Market live" du mercredi 7 juillet 2021, l'endroit idéal pour ne rien rater de l'actualité économique et financière.

L'indice Nikkei de la bourse de Tokyo abandonne 1,2% et Hong Kong cède de 0,85% mais Shanghai progresse de 0,5%.

Mardi, des indicateurs moins bons que prévu en Allemagne et aux Etats-Unis interprétés comme un signe que la reprise s'essouffle déjà des deux côtés de l'Atlantique ont poussé les Bourses européennes et américaine à refluer. Le Dow Jones a perdu 0,60% et le S&P 500 lâché 0,20%. Soutenu par Amazon, le Nasdaq a par contre gagné 0,17%.