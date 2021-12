Une séance calme se profile en Europe

> Cofinimmo - La société immobilière réglementée a fait l’acquisition d’une nouvelle clinique de soins de suite et de réadaptation, actuellement en construction en France, pour un budget d’investissement, terrain et travaux compris, d’environ 17 millions d’euros. La clinique de soins de suite et de réadaptation est déjà pré-louée à Clinea, qui fait partie du groupe Orpea, l’un des principaux opérateurs français. La construction de l’immeuble a débuté en février 2020 et sa livraison est pour le moment prévue au plus tard pour le quatrième trimestre 2022. Le loyer sera indexé annuellement et le rendement locatif brut sera conforme aux conditions de marché actuelles, précise également la SIR belge dans son communiqué.