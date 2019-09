Une séance marquée sous le signe de l'indécision

Rallye , maison mère de Casino sous procédure de sauvegarde depuis fin mai en raison de ses grandes difficultés financières, a annoncé mercredi vouloir prolonger de six mois la période d'observation dédiée à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'entreprise. Rallye et ses holdings Foncière Euris, Finatis et Euris "annoncent leur intention de solliciter l'extension de la période d'observation de six mois avec l'objectif d'obtenir une homologation des plans par le Tribunal au plus tard à la fin du premier trimestre 2020", indiquent les propriétaires de Casino dans un communiqué.