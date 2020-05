"Une très forte correction est possible en mai"

Le chiffre d'affaires de PostNL a atteint 701 millions d'euros au premier trimestre, contre 684 millions un an plus tôt. Selon l'entreprise, le volume de colis a progressé de plus de 11% au mois de mars et de 2,8% sur l'ensemble du premier trimestre de l'année. Le bénéfice normalisé de PostNL s'est, lui, élevé à 15 millions d'euros, contre 30 millions il y a un an.