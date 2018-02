VGP dopé par son dividende, avis de broker sur Barco, OPA sur RealDolmen

GFI Informatique , acteur des services et solutions numériques, et RealDolmen , présent dans les services IT en Belgique et au Luxembourg, annoncent la signature d’un protocole d’accord, en vertu duquel GFI Informatique déposera d’ici quelques jours auprès de l'Autorité belge pour les Services et Marchés financiers une offre publique d’acquisition volontaire et conditionnelle en numéraire portant sur l’ensemble des actions de Realdolmen pour un prix de 37 euros par action.