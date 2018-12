live

Vague rouge sur les marchés asiatiques | Warning de Bekaert | Ontex dans le viseur de Goldman Sachs

Les marchés asiatiques chahutés sur fond d'un possible "shutdown" aux Etats-Unis et d'une Fed moins accomodante qu'espéré. Rouge en vue en Europe avant la trêve de Noël. Warning de Bekaert. Goldman Sachs plus optimiste pour Ontex.