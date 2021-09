"Vendez AB InBev" | MDxHealth vise Wall Street | Biocartis et Sequana Medical au rapport

Les actions asiatiques sont mitigées après une nouvelle poussée de fièvre réglementaire de Pékin et malgré les espoirs de nouvelles mesures de soutien à l'économie.

Hong Kong grappille 0,07% et Shanghai avance de 0,60%.

À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei, monté en début de séance à son plus haut niveau depuis un mois et demi, ne gagne plus que 0,25%, plombé par le secteur du transport ferroviaire après l'annonce d'une augmentation de capital de West Japan Railway (JR West), qui chute de 14,22%.