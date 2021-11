Vers un net rebond des marchés européens | Avis de broker sur Ekopak | Bone Therapeutics à tenir à l'œil

Les actions des exploitants de casinos à Macao chutent en bourse après les aveux du directeur du plus grand opérateur de voyages de la ville, poursuivi pour avoir mené des paris illégaux à l'étranger.



Alvin Chau, directeur de Suncity Group, est la première personnalité de premier plan de l'industrie du jeu de Macao à être arrêtée, tandis que Pékin renforce sa répression dans ce secteur.



Suncity, qui organise des voyages et sert d'intermédiaire pour les joueurs de Chine continentale se rendant dans la région semi-autonome de Macao, a suspendu sa cotation sur les marchés ce lundi, selon un communiqué de la Bourse de Hong Kong.



Les six grands exploitants de casinos de Macao ont aussi vu leurs cours chuter ce lundi matin, Wynn cédant 10%, SJM, Sands et MGM perdant plus de 7%, Melco plus de 6% et Galaxy reculant de 5%.