Vers un repli en Europe | Balta à surveiller | L'emploi US au programme

Les observateurs s'attendent à voir la Fed augmenter son soutien à l'économie en décembre. Soulignant le ralentissement en cours, le patron de la banque centrale a accrédité cette hypothèse. D'autant plus que "le chemin à parcourir reste hautement incertain", a précisé Jerome Powell, qui s'est ensuite montré plus direct en déclarant: "Je pense qu'il est probable qu'il faille un soutien supplémentaire de la politique monétaire et de la politique budgétaire."