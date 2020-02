Vers une nouvelle chute des marchés en Europe

Le mouvement de vente sur les marchés d'actions se traduit pas un appétit accru pour les actifs jugés les plus sûrs, comme la dette souveraine .

Le rendement des Treasuries à 10 ans ne cesse d'enfoncer un plus bas historique pour tomber à 1,2324% .

Les investisseurs parient de plus en plus sur un soutien monétaire accru de la Réserve fédérale (Fed) face à la crise sanitaire. Les analystes indiquent que les contrats à terme sur les fonds fédéraux intègrent désormais une probabilité d'environ 75% d'une baisse de 25 points de base lors de la prochaine réunion monétaire de la banque centrale les 17 et 18 mars.