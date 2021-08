Vers une ouverture atone en Europe | Focus sur le discours de Jerome Powell | Recticel et Montea à tenir à l'œil

Retour sur les communiqués publiés par Banimmo et MDxHealth après la clôture hier soir.

MDxHealth - La biotech spécialisée dans le diagnostic du cancer de la prostate a qualifié d'"encourageants" les progrès réalisés durant la première partie de son exercice. Les revenus de la société basée à Herstal sont en hausse de 9% sur un an et s'affichent à 10,5 millions d'euros pour les six premiers mois de l'année. Le solde de trésorerie de la biotech était de 31,3 millions de dollars au 30 juin 2021. Toutefois, exactement deux ans après avoir annoncé une avancée en la matière, le rapport semestriel de MDxHealth ne fait toujours pas de fumée blanche sur un remboursement par l'assureur-maladie américain Medicare du test de cancer de la prostate SelectMDx. > Le communiqué