Vers une ouverture en baisse en Europe | Galapagos à tenir à l'oeil

En effet, la bourse de New York a fini en nette hausse mercredi, au lendemain d'un repli, dans un marché optimiste sur le redémarrage de l'économie américaine et soutenu par plusieurs valeurs technologiques, dont Facebook et Amazon qui ont atteint un nouveau record.



Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average a pris 1,52%. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a gagné 2,08% et l'indice élargi S&P 500 est monté de 1,67% à 2.971,61 points.



Valeurs phares de cet indice, qui représente les 500 plus grandes entreprises de Wall Street, les géants Facebook (+6,04%) et Amazon (+1,98%) ont touché de nouveaux sommets à respectivement 229,97 dollars et 2.497,94 dollars, les titres des deux groupes ont dépassé leurs précédents records atteints plus tôt dans l'année.