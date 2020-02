Vers une ouverture en forte baisse en Europe | Avis de broker sur Galapagos

La semaine prochaine sera encore riche en publications de résultats de sociétés . Pas moins de 17 sociétés cotées à la Bourse de Bruxelles se livreront à cet exercice, dont 4 font partie de la composition du Bel 20. Il s’agit de Solvay mercredi, AB InBev et Argenx le lendemain et AvH vendredi.

Parmi les autres résultats d’entreprises programmés à Bruxelles, citons entre autres Greenyard (mardi), MDxHealth, Shurgard et AholdDelhaize (mercredi), Van De Velde et Solvac (jeudi), CFE, Recticel, VGP et Texaf (vendredi). Au registre des entreprises étrangères, il y a Carrefour, Engie et Saint-Gobain jeudi.