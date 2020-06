Vers une ouverture en hausse en Europe | Argenx et Amazon font le plein de cash

La politique monétaire des banques centrales (Fed et BCE) et leurs rachats d'actifs permettent aux entreprises de se financer à des conditions très avantageuses. Amazon.com en est un bel exemple. Le spécialiste de la vente en ligne a emprunté 10 milliards de dollars sur le marché obligataire, sur différentes maturités (de 3 à 40 ans). A chaque fois, le taux d'emprunt est un taux plancher, selon le Financial Times.