Vers une ouverture en hausse en Europe grâce à Powell et Wall Street

Le spécialiste de l'immobilier logistique Argan reprend 20 centres de distribution du géant de la grande distribution Carrefour pour un peu moins de 900 millions d'euros. Avec cette transaction, Argan se développe considérablement, avec un portefeuille de 2,6 milliards d’euros (contre 1,4 milliard fin 2018) et des revenus locatifs annuels de 140 millions d’euros. À titre de comparaison, le portefeuille de WDP était de 3,45 milliards d'euros et des revenus locatifs de 174 millions.

"C'est l'équivalent de huit années de développement organique", a déclaré le directeur financier, Francis Albertinelli. Argan finance la transaction en partie avec des dettes et en partie avec de nouvelles actions, à 50 euros chacune et donc avec une réduction du prix de l'action. Il en résulte que Carrefour et en particulier la banque Crédit Agricole - qui contrôlait déjà largement les centres logistiques de Carrefour - en deviennent les principaux actionnaires.

Et surtout: le fondateur Jean-Claude Le Lan voit sa participation réduite de plus de 50% à environ 40%. Le Lan a fondé Argan en 2000, avec un entrepôt. Argan est entré en bourse en 2007 pour 15 euros. Ces dernières années, en particulier, la croissance a été forte car des groupes tels que L'Oréal, Décathlon et La Poste sous-traitent de plus en plus de centres de distribution.