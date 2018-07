Vers une ouverture en hausse en Europe, l'Asie monte, Wall Street soutenue par les résultats

Hausse attendue en Europe, des PMI en zone euro et des résultats au programme

1. Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en hausse, dans la foulée de la progression des marchés en Asie, tandis que les tensions s'apaisent un peu sur les taux après leur vive remontée la veille.

2. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,48% à l'ouverture, le Dax à Francfort progresserait de 0,57% et le FTSE à Londres avancerait de 0,33%.

3. En Asie, la Bourse de Tokyo progresse de 0,53% à l'approche de la clôture, profitant d'une pause marquée par le yen après son net rebond lundi.

4. En Chine, les places boursières signent une nouvelle séance de hausse, portées par les attentes d'un soutien plus fort du gouvernement chinois à l'économie. L'indice composite de la Bourse de Shanghai monte de 1,65%.

5. A Wall Street, ce sont surtout les publications de résultats et la hausse des valeurs financières qui ont permis de réléguer au second plan les incertitudes liées à la politique commerciale et géopolitique de Donald Trump. L'indice Dow Jones a perdu 0,06%, mais le S&P-500, plus large, a pris 0,18% et le Nasdaq Composite a avancé de 0,28%.

6. En Europe, les investisseurs seront plutôt attentifs à la publication des indices d'activité PMI flash pour le mois de juillet en zone euro.

7. Sur le marché pétrolier, les cours du pétrole sont repartis à la baisse, les craintes d'une surabondance de l'offre reprenant le dessus. Le baril de Brent revient sous 73 dollars et le baril de brut léger américain (WTI) sous 68 dollars.