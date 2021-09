Vers une ouverture en hausse en Europe

Quelques valeurs à suivre puisqu'elles ont publié des communiqués depuis la clôture jeudi.

Deceuninck - Arnold et Willy Deceuninck, les fils de Michel et Roger Deceuninck, vendent leur participation dans le spécialiste des profilés en PVC Deceuninck. Par l'intermédiaire des véhicules d'investissement Allacha et Evalli, les deux membres de la famille détiennent respectivement 3,9 et 3,1%. Ils vendent leurs participations par le biais d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels belges et étrangers.

Exmar - Exmar a publié de solides résultats semestriels, jeudi, notamment grâce à la relance de l’activité économique. Son résultat opérationnel (ebit) se porte ainsi à 45,9 millions de dollars, contre 19,2 millions de dollars un an plus tôt. Son résultat consolidé après taxe est, quant à lui, multiplié par sept et atteint 32,7 millions de dollars.

Oxurion - Oxurion a fait état, pour son premier semestre 2021, d’un chiffre d’affaires nettement inférieur à celui de l’année précédente, à savoir 0,3 million d'euros au lieu de 1,3 million d'euros. La société biopharmaceutique a également enregistré une perte nette de 16,2 millions d’euros, comparée à une perte de 13,3 millions au premier semestre 2020.

Shurgard - Shurgard a acheté la société A&A Self Storage. Grâce à ce rachat, le spécialiste des espaces de stockage dispose de trois sites supplémentaires dans le centre de Londres et d'une propriété à Watford, au nord-ouest de Londres. La société mène également des négociations exclusives pour trois autres propriétés dans le centre de Londres, qu'elle espère conclure dans les semaines à venir.

Home Invest - Pour l’exercice 2021 et les exercices suivants, la direction de Home Invest Belgium prévoit une politique de dividende basée sur une croissance annuelle du dividende qui devrait être égale ou plus importante que l’inflation. Le conseil d’administration se base, entre autres, sur le revenu locatif indexé constant des immeubles de placement existants et sur la gestion des coûts opérationnels, précise la société dans son communiqué. Pour l’exercice 2020, l’assemblée générale a approuvé la distribution d’un dividende brut de 4,95 euros par action.

Immobel - Immobel affiche des revenus en baisse de 14%, mais compense par un bond de 37% de son bénéfice net au premier semestre.