Vers une ouverture en légère hausse des marchés européens

Mithra , une société dédiée à la santé féminine, annonce le lancement commercial de Myring en Allemagne, le plus grand marché européen et le deuxième au monde en termes de volume de ventes. Avec 3 millions d'anneaux vaginaux vendus chaque année, le marché allemand des anneaux contraceptifs pèse pas moins de 27 millions d'euros par an.