Vers une ouverture en net recul en Europe après la mise en garde du CEO de Moderna sur Omicron

Stéphane Bancel a déclaré, dans une interview au Financial Times, que les vaccins existants contre le Covid-19 ne seraient probablement pas aussi efficaces contre le variant Omicron que contre les précédentes souches du coronavirus, ravivant les inquiétudes des marchés financiers sur l'évolution de la pandémie et son impact sur l'économie.



"La chute des marchés ce matin montre que le sentiment va rester extrêmement instable jusqu'à ce que nous ayons une idée plus claire de ce qui va suivre concernant le nouveau variant", a commenté Michael Hewson chez CMC Markets.



"En raison de ces dernières évolutions du virus, les marchés réduisent également leurs attentes sur le moment où les banques centrales pourraient envisager d'accélérer la normalisation de leur politique monétaire", a poursuivi l'analyste dans une note.



Dans ce contexte, les opérateurs de marchés suivront avec attention, à 16h, l'audition du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, et de la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, devant la commission bancaire du Sénat américain où ils seront certainement interrogés sur l'impact du variant Omicron et sur l'inflation toujours élevée.



Sur ce dernier front, les investisseurs prendront connaissance, à 11h, de la première estimation des prix à la consommation en zone euro en novembre.