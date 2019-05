Vers une ouverture en nette baisse en Europe

Les inquiétudes persistantes sur le commerce et les tensions entre Rome et Bruxelles sur le budget italien font reculer les rendements obligataires des deux côtés de l'Atlantique.

Celui des bons du Trésor américain à dix ans, qui a cédé six points de base mardi pour finir la journée à 2,2675%, recule encore de plus deux points de base, à 2,2412%, son plus bas niveau depuis septembre 2017.