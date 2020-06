Vers une ouverture en nette hausse en Europe | L'emploi US en ligne de mire | UCB à suivre

Sur le marché des changes, l'euro se maintient à 1,1346 dollar (+0,07%), non loin de son niveau de la veille de 1,1338 (+0,93%).

"Cette décision met en évidence l'engagement de la BCE à renforcer la reprise. S'il reste des obstacles à surmonter, notamment pour parvenir à un accord unanime sur le fonds de relance, la réponse européenne a fait d'énormes progrès en très peu de temps. La zone euro pourrait bien sortir de récession plus rapidement que les États-Unis et le Royaume-Uni et avoir fait dans le même temps des progrès significatifs dans sa cohésion structurelle", a commenté Jai Malhi, stratégiste chez JPMorgan Asset Management.