Vers une ouverture en repli | Argenx reçoit du cash de J&J | Deal à 2,5 milliards pour Sanofi

Fagron était présent à la "Conférence européenne" de Berenberg au Royaume-Uni la semaine dernière. "Fagron a exprimé sa confiance, à la fois dans l'activité à court et à long terme, et dans d'éventuelles acquisitions futures", indique Berenberg dans un rapport. "Le titre s'est bien comporté depuis le trading update du troisième trimestre d'octobre. Mais l'action reste attractive au regard d'une valorisation de 17 fois le résultat attendu pour 2020 et d'une croissance annuelle attendue du résultat par action de 15% entre 2020 et 2022."