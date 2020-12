Vers une ouverture en repli | Umicore à suivre | Colruyt au rapport

Les contrats à terme signalent un repli de 0,23% pour l'EuroStoxx 50 , de 0,18% pour le Dax à Francfort, de 0,28% pour le Cac 40 parisien et de 0,38% pour le FTSE à Londres. Après l'Allemagne, les Pays-Bas ont annoncé lundi l'entrée en vigueur d'un confinement d'au moins cinq semaines encore plus contraignant que celui instauré face à la première vague de l'épidémie de mars à mai, lorsque les commerces étaient autorisés à ouvrir.

Au Royaume-Uni, Londres et une partie du sud-est du pays ont basculé en niveau d'alerte "très élevé", le dernier des trois degrés du système d'alerte gouvernemental qui prévoit notamment la fermeture des pubs et des bars et interdit les déplacements hors de la zone ciblée.