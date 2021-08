Vers une ouverture en repli en Europe

Bonjour! La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, les fabricants de puces et le secteur financier ayant porté le S&P-500 et le Nasdaq à des records de clôture, alors que les investisseurs attendent le discours de Jerome Powell vendredi pour s'assurer du calendrier du 'tapering' de la Réserve fédérale américaine.