Vers une ouverture proche de l'équilibre en Europe

La semaine qui s'annonce s'articule autour des résultats d'entreprises, de nouvelles données de l'inflation et du rapport de stabilité financière de la BCE



Les résultats d'entreprises vont, en effet, continuer de tomber cette semaine, même si le rythme sera moins élevé. Mardi, seront publiés les chiffres de Bouygues, de Vodafone, de Leasinvest, de Greenyard et, aux États-Unis, de Walmart et de Home Depot. Mercredi, ce sera au tour de Vallourec, Target, Lowe's et Cisco.