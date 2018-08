Vers une ouverture prudente en Europe, Deceuninck, Lotus et Roularta au rapport

Connect Group , fournisseur pour le secteur de l'industrie de l’électronique, a connu un semestre solide. Le fabricant de circuits imprimés et de câbles électriques reste donc sur le mouvement de croissance initiée au deuxième semestre de l’année dernière. Grâce à l'expansion des usines en République tchèque et en Roumanie.

Le chiffre d'affaires sur la période janvier-juin a bondi de 28% à 75,8 millions d'euros. Connect Group a attiré de nouveaux clients et les divisions câbles et électroniques se sont bien comportées.

À un coût pratiquement stable, la marge brute est passée de 10,2% à 12,3%. Cela se traduit par un bénéfice d'exploitation (ebit) multiplié par six à 3 millions d'euros. Le bénéfice net de 2,4 millions d'euros a été multiplié par dix par rapport au premier semestre 2017. Le bénéfice par action est passé de 0,01 à 0,09 euro.



Au cours du trimestre en cours, Connect utilisera 8.000 mètres carrés supplémentaires dans son usine roumaine. La croissance semble donc également assurée pour le reste de l'année. Le fournisseur de sociétés telles qu'Alstom et Atlas Copco avertit néanmoins que la rareté du marché des composants et les fluctuations des taux de change peuvent influencer les résultats.