S’il y a bien un événement qui revêt une importance de taille cette semaine, ce sera l’assemblée générale (AG) des actionnaires de la compagnie aérienne allemande Lufthansa , qui détient Brussels Airlines. Elle est appelée à se prononcer sur le plan de sauvetage négocié entre la compagnie et le gouvernement allemand. Sera-t-il approuvé? Rien n’est moins certain à cette heure. Ses dirigeants ont affirmé mercredi passé que leur plan de sauvetage soutenu par l’État pourrait échouer faute de soutien suffisant de la part des actionnaires.

Sur le plan des statistiques, on épinglera celle de la confiance du consommateur dans la zone euro lundi, et les PMI (Industrie et Services) européens et américains le lendemain.