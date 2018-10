Vers une ouverture prudente, les taux et l'emploi US à surveiller

Apple et Amazon ont démenti jeudi que les services de renseignement chinois aient inséré de telles puces dans leurs systèmes informatiques à des fins d'espionnage.



Super Micro Computer, le fournisseur des cartes pour les serveurs, selon Bloomberg, a également démenti.



Les analystes et investisseurs expliquent que, aux yeux du marché, les entreprises et les ménages pourraient dorénavant hésiter à se fournir en produits technologiques chinois.



"Lenovo baisse plus que les autres parce que les Etats-Unis représentent une bonne partie de son activité", observe Linus Yip (First Shanghai Securities). "L'action a aussi beaucoup monté ces derniers mois (...) donc son cours est relativement élevé; ces informations peuvent inciter certains à vendre et prendre leur bénéfice."