Vers une ouverture sans tendance | bpost passe le dividende

Le conseil d'administration du groupe postal a en effet annoncé qu'il recommanderait à l'assemblée de ne pas distribuer de dividende pour 2020. Ceci alors que les performances qu'il a réalisées durant les mois d'avril, mai et juin s'avèrent plus élevées que le consensus des analystes. Et même nettement plus élevées pour le bénéfice opérationnel ajusté (Ebit), qui a atteint 74,9 millions d'euros là où les analystes tablaient sur 37,5 millions: soit une baisse de 30,3% au lieu d'une chute de 65%.