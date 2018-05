Vers une ouverture stable, Celyad et Biocartis à suivre, résultats de Curetis

BIOCARTIS - Rudi Mariën, patron du véhicule d'investissement RMM, détient 7,8% de Biocartis. Il a toutefois décidé de se séparer de la moitié (3,9%) via un placement privé, vendant un maximum de 2 millions d'actions de la société de diagnostic. Alors que le cours actuel de l'action est de 13 euros, l'opération s'effectuera avec une décote, à un prix de 12,10 euros par action. Elle pourrait donc générer environ 24 millions d'euros. On ignore encore quelle est l'idée que l'investisseur a dans la tête, mais il est en tout cas certain qu'il ne pourra pas vendre ses actions restantes dans les 90 jours suivant l'opération.

CELYAD - Celyad a clôturé son augmentation de capital par le biais d’un placement auprès d’investisseurs institutionnels. La société biopharmaceutique a placé 1,3 million d’actions en Europe à un prix de 22,29 euros par titre et un peu plus de 500.000 certificats aux Etats-Unis pour un montant de 26,28 dollars par titre. Ce total de 1,8 million de nouvelles actions rapportera ainsi 47,3 millions de dollars, soit 40,1 millions d’euros, dans les caisses de la biotech.

MITHRA - La capitalisation boursière de Mithra Pharmaceuticals a dépassé ce jeudi le seuil symbolique du milliard d’euros. Plus exactement 1,037 milliard selon Bloomberg. Le cap aurait cependant pu être franchi plus tôt. Documents à l’appui, son CEO François Fornieri affirme qu’il y a 34.967.081 actions qui circulent sur le marché et non 34,2 millions comme l’indique l’agence. Le différentiel s’expliquerait par l’exercice de warrants fin 2017 qui ont été transformé en 700.000 actions supplémentaires. Le patron de Mithra a en tout cas présenté ce chiffre de 34,9 millions d’actions à ses actionnaires lors de l’assemblée générale jeudi soir.