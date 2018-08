Vers une ouverture stable en Europe, records à Wall Street, agenda belge chargé

La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'établissent à 9,10 millions d'euros. Près de 8 millions ont été consommés au premier semestre. Pour rappel, pour 2018, Bone avait annoncé en avril que sa consommation nette de trésorerie devrait s’établir entre 15 et 16 millions d’euros pour l'année et qu'elle disposerait d’une trésorerie suffisante pour réaliser ses objectifs jusqu’au troisième trimestre 2019. La biotech confirme aujourd'hui ces perspectives.