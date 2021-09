Vers une ouverture timide en Europe | Nouveau remous à Hong Kong

La société IBA et le Centre belge de Recherche Nucléaire (SCK CEN) ont signé un partenariat stratégique de recherche et développement pour la production d’Actinium-225 (225Ac) , un nouveau radio-isotope qui présente des perspectives significatives dans le traitement du cancer.

Il s'agit d'abord de réaliser une évaluation approfondie de la faisabilité technique et économique du projet. En fonction des résultats de cette première phase, SCK CEN et IBA prévoient d'entreprendre la construction et la mise en service d'une unité de production sur le site de SCK CEN à Mol .