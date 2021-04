Vers une ouverture timide sur les marchés | Proximus à suivre

Les marchés d'actions ont appuyé sur le bouton pause. Le Stoxx 600 a stagné sur une semaine. Aux États-Unis, le S&P 500 et le Nasdaq ont touché un nouveau record. Les résultats trimestriels de sociétés et les signaux rassurants envoyés par la Réserve fédérale américaine ont soutenu une tendance hésitante. Celle-ci a prononcé, mercredi, les mots que les investisseurs voulaient entendre, à savoir qu'il était trop tôt pour parler d'une sortie de crise et, par conséquent, d'une inflexion de sa politique monétaire très accommodante.