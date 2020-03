Vers une seconde séance de rebond en Europe

Bonjour à toutes et tous! Et bienvenue sur le "Market Live" de L'Echo, l'endroit idéal pour suivre en direct les grandes tendances de l'actualité économique et financière de ce mardi 3 mars 2020.

La Bourse de New York a fini en hausse de 5,09% lundi, après la correction de la semaine dernière due aux inquiétudes suscitées par l'épidémie de coronavirus. L'indice Dow Jones a gagné 1.293,96 points à 26 703,32. Le S&P-500, plus large, a pris 136,01 points, soit 4,60%, à 3.090,23. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 384,8 points (4,49%) à 8.952,17 points. Le Dow enregistre sa plus forte progression quotidienne depuis 2009, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq ont chacun connu leur hausse la plus soutenue en une séance depuis décembre 2018.