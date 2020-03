Vers une seconde séance de rebond en Europe

"Cette semaine, nous avons vu le Dow toucher un creux de trois ans, les prix du pétrole se replier à plus bas depuis 2003, et même si avons vu un beau rebond sur les cours hier, cela reste une semaine horrible pour l'or noir - et le vrai or n'a quant à lui pas jouer son rôle de valeur refuge, pour tomber à creux de près de six mois", constate Michael Hewson, analyste marchés chez CMC Markets.