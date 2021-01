Wall Street casse la bonne humeur de début d'année | Un nouveau fan pour Solvay

Selon le courtier, l'action est sous-évaluée par rapport à ses pairs Victrex, Hexcel et EMS Chemie. "L'argument selon lequel Solvay est bon marché pour plusieurs raisons - à savoir son endettement élevé, sa complexité et ses faibles flux de trésorerie - n'est plus valable à notre avis en raison de sa solide performance en 2020."