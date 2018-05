Wall Street clôture en hausse

Les valeurs à suivre à Wall Street

* APPLE a abandonné de son projet de construction d'un nouveau centre de données en Irlande pour 850 millions d'euros faute d'avoir obtenu le feu vert des autorités locales trois ans après son lancement, conséquence de plusieurs recours administratifs.



* GENERAL ELECTRIC - Alstom a signé un accord avec GE pour sortir du capital de trois coentreprises créées en 2015 dans le cadre du rachat par le groupe américain de ses activités dans l'énergie. Ces cessions représentent un montant global de 2,59 milliards d'euros.

* GENERAL MOTORS restera en Corée du Sud pendant au moins dix ans et y installera son siège régional, ont annoncé jeudi des responsables du gouvernement, dévoilant à cette occasion les modalités d'un accord visant à sauver la filiale déficitaire du constructeur automobile américain.



* TWENTY-FIRST CENTURY FOX a publié mercredi un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes grâce à la progression de ses ventes dans le câble et le satellite. Le titre du groupe de Rupert Murdoch, qui a conclu l'an dernier la vente d'une partie de ses activités dans le cinéma et la télévision à Walt Disney, progressait faiblement dans les échanges après la clôture à Wall Street.



* QUALCOMM prend 2,2% en avant-Bourse après avoir approuvé un nouveau programme de rachat d'actions de 10

milliards de dollars (8,43 milliards d'euros).

* MACY'S perd 3,3% en avant-Bourse après l'abaissement de la recommandation de Morgan Stanley, qui passe à

"sous-pondérer" sur la valeur.



* AXA EQUITABLE, filiale américaine d'assurance-vie et de gestion d'actifs d'Axa doit être cotée pour la première fois ce jeudi sur le New York Stock Exchange. Son prix d'introduction a été fixé à 20 dollars par action, sous la fourchette indicative de 24 à 27 dollars.



* TECHNIPFMC a publié mercredi des résultats du premier trimestre en baisse, tout en se déclarant confiant dans sa capacité à atteindre ses objectifs financiers de l'année. Le titre du groupe parapétrolier coté à Paris cédait 1,87% à la mi-journée.



* ALTICE USA a publié mercredi après la clôture des marchés américains une perte plus lourde que prévu au titre du premier trimestre en raison d'une hausse de 6,4% sur un an des coûts de programmation.



* L BRANDS, la maison mère, entre autres, de la marque de lingerie Victoria's Secret, perd près de 4% en avant-Bourse après avoir fait état d'une baisse de 2% de ses ventes à données comparables en avril et dit s'attendre pour le trimestre en cours à un bénéfice par action situé dans le bas de la fourchette évoquée initialement.



* CLEAN ENERGY FUELS - Total a annoncé jeudi l'acquisition du quart du capital de Clean Energy Fuels pour 83,4 millions de dollars avec pour objectif de favoriser l'usage du gaz naturel par les poids lourds aux Etats-Unis.



* MATCH GROUP prend 2,8% en avant-Bourse, plusieurs intermédiaires ayant relevé leur objectif de cours sur le titre du propriétaire de Tinder.