Wall Street dans le rouge vif

Les marchés rebondissent | Nokia, Tesco et Fresenius dans l'actu | L'emploi US en ligne de mire

1. Les principales Bourses européennes évoluent en nette hausse et effacent une partie de leurs pertes des séances précédentes, rassurées par la clôture de Wall Street bien au-dessus de ses plus bas la veille et encouragées par les spéculations sur l'évolution de la politique monétaire américaine.

2. Amsterdam gagne 1,39%, Paris 1,37%, Bruxelles 1,07% et Francfort 0,80%. L'indice paneuropéen EuroStoxx 50 bonifie de 1,35% et le Stoxx 600 de 1,29%.

3. Les marchés avaient chuté de plus de 3% jeudi après l'annonce de l'arrestation au Canada de la directrice financière du groupe chinois Huawei, qui a fait craindre une remise en cause de la trêve commerciale entre Washington et Pékin.

4. Les investisseurs attendent désormais les statistiques de l'emploi aux Etats-Unis en novembre, qui doivent être publiées à 14h30.

5. Le rebond général profite notamment au secteur des hautes technologies, l'un des plus durement frappés par la forte baisse des séances précédentes: l'indice sectoriel Stoxx européen des "techs", après une chute de 6% en trois séances, reprend ainsi 2%.

6. Nokia se hisse en tête de l'EuroStoxx 50 avec un gain de 4,5%, après des commentaires d'analystes laissant entendre que le groupe finlandais pourrait profiter des récentes difficultés d'Huawei.

7. Le distributeur britannique Tesco avance de 5,08%, dans un compartiment des valeurs du commerce de détail à la pointe des hausses en Europe avec une progression de 2,38%. Par ailleurs, les analystes d'Exane ont relevé leur conseil sur la valeur à "neutre" contre "sous performance" après la récente faiblesse de l'action. Le titre bénéficie d'un coup supplémentaire d'UBS qui parie sur un programme de rachats d'actions.

8. A la baisse, le groupe de santé allemand Fresenius chute de 13,5% après un avertissement sur résultats, et sa principale filiale, Fresenius Medical Care abandonne 7,9%.