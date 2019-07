Williams (Fed) prône des baisses de taux préventives | Les marchés se relancent

... et bienvenue sur le "market live" de L'Echo, l'endroit rêvé pour suivre les principaux événements de cette séance boursière du vendredi 19 juillet 2019.

Les marchés asiatiques progressent et l'Europe devrait ouvrir en hausse à l'ouverture, retrouvant des couleurs après les déclarations d'un des principaux responsables de la Fed qui a ravivé les espoirs d'une baisse de taux d'un demi-point à la fin du mois.

John Williams, le président de l'antenne de New York de la Réserve fédérale, a prôné jeudi une action préventive forte sur les taux d'intérêt quand l'inflation est trop basse.



Ces propos ont relancé les espoirs d'une baisse de taux de 50 points de base le 31 juillet, à l'issue de la prochaine réunion du comité de politique monétaire (Fomc) de la banque centrale américaine, mais un représentant de la Fed de New York en a minimisé la portée quelques heures plus tard.