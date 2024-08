Citi : "Nous réduisons à zéro la valorisation de la branche batteries d'Umicore"

Mars devrait débourser 83,50 dollars par action en espèces pour le fabricant des chips Pringles et des gaufres Eggo, ont déclaré certaines personnes, selon le journal.

Si l'accord est conclu, il unirait deux des plus grandes entreprises alimentaires à l'occasion de l'une des plus grosses transactions de l'année.

L'industrie des aliments emballés est aux prises avec des volumes en baisse, une croissance ralentie et un consommateur plus frileux. Les entreprises se tournent dès lors vers l'innovation et de nouveaux marchés pour stimuler leurs ventes alors que les consommateurs commencent à résister aux hausses de prix.