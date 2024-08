live

Wall Street termine nettement dans le rouge | Amazon déçoit et chute après bourse, Apple monte légèrement

La Bourse US a clôturé nettement dans le rouge, au lendemain de la dernière réunion de la Réserve fédérale et après les bons chiffres de Meta. L'Europe avait elle aussi clôturé en baisse, sous la pression de résultats décevants et d'indicateurs d'activité médiocres.