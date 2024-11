"Les résultats de Nvidia sont le catalyseur le plus important de l'année"

"Ce partenariat constitue une étape significative pour l'augmentation de la capacité d'irradiation au Mexique et dans la région. En intégrant notre technologie de pointe d'irradiation par rayons X, Benebion sera en mesure d'étendre ses activités et de répondre à la demande croissante de services d'irradiation sûrs, fiables et sans résidus dans les secteurs agricole et médical", a commenté Thomas Servais, président d'IBA Industrial Solutions, dans un communiqué.