Qu'attendre des marchés d'ici la fin de l'année?

Pour le dernier chat vidéo avant la pause estivale, L'Echo vous propose de faire le point sur les actions européennes et leurs perspectives pour le reste de l'année. Parviendront-elles à remonter la pente au second semestre? Quid de l'environnement politique et économique? Quels secteurs pourront tirer leur épingle du jeu? Pour répondre à vos questions, nous accueillerons Arnaud Delaunay, de Leleux Associated Brokers. Rejoignez-nous ce mercredi 20 juin dès 12h30!